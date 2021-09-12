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Легкие багги "Сармат" на учениях "Запад-2021"

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Легкие багги "Сармат-2", недавно поступившие на вооружение Воздушно-десантных войск, опробованы ульяновскими десантниками в ходе одного из эпизодов ССУ "Запад-2021" на полигоне Мулино.

Перспективные образцы легкого специального транспортного средства предназначены для перевозки до трех человек, различных грузов и оснащены 12,7-мм пулеметами "Корд" и гранатометами АГС-17 "Пламя".

Автомобиль "Сармат-2" может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 3,1 тысяч метров над уровнем моря, преодолевать перевалы высотой до 4,5 тысяч метров, а также транспортироваться по воздуху вертолетами армейской авиации на внешней подвеске и перевозить грузы до 600 килограммов при общей допустимой полной массе автомобиля около 2 тонн.

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