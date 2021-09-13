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Видео с места жесткой посадки самолета в Иркутской области: четыре человека погибли

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Самолет L-410 12 сентября в 18:15 совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: 4 человека погибли, 12 – пострадали.

Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка Казачинское.

Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По версии авиаперевозчика, предварительными причинами жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области могли стать отказ техники, плохая видимость в туман.

Следственный комитет России рассматривает ошибку пилотирования или отказ техники как основные версии крушения самолета.

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