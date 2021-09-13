"Запад-2021": как проходят военные учения России и Белоруссии

Под Смоленском более 20 самолетов отработали применение авиационных бомб с высоты по наземным целям в рамках военных учений России и Белоруссии "Запад-2021".

По легенде военные уничтожали условную бронированную технику и подземные командные пункты.

В совместных учениях принимают участие около 200 тысяч человек, задействовано свыше 800 единиц техники. Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.