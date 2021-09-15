Михеев об интеграции России и Беларуси: Запад будет беситься и долбить нас санкциями

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/0f/1033210188.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210915/1033210255/Mikheev-ob-integratsii-Rossii-i-Belarusi-Zapad-budet-besitsya-i-dolbit-nas-sanktsiyami.html
Украинскому руководству нужно либо включать мозги, либо опасаться – советует политолог Сергей Михеев.
Гость Sputnik считает, что если Киев собрался воевать с Россией, то нужно применять военную силу в ответ. Зачем Путин созванивался с Лукашенко? Почему Россия и Беларусь решили объединиться именно сейчас? Как ЕС теперь будет "беситься и обкладывать нас санкциями?"
И стоит ли ждать успеха от более широкой – евразийской – интеграции? На эти и другие вопросы Михеев ответил Маше Крузе.