Михеев об интеграции России и Беларуси: Запад будет беситься и долбить нас санкциями

Гость Sputnik считает, что если Киев собрался воевать с Россией, то нужно применять военную силу в ответ. Зачем Путин созванивался с Лукашенко? Почему Россия и Беларусь решили объединиться именно сейчас? Как ЕС теперь будет "беситься и обкладывать нас санкциями?"

И стоит ли ждать успеха от более широкой – евразийской – интеграции? На эти и другие вопросы Михеев ответил Маше Крузе.