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Михеев об интеграции России и Беларуси: Запад будет беситься и долбить нас санкциями

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210915/1033210255/Mikheev-ob-integratsii-Rossii-i-Belarusi-Zapad-budet-besitsya-i-dolbit-nas-sanktsiyami.html

Украинскому руководству нужно либо включать мозги, либо опасаться – советует политолог Сергей Михеев.

Гость Sputnik считает, что если Киев собрался воевать с Россией, то нужно применять военную силу в ответ. Зачем Путин созванивался с Лукашенко? Почему Россия и Беларусь решили объединиться именно сейчас? Как ЕС теперь будет "беситься и обкладывать нас санкциями?"

И стоит ли ждать успеха от более широкой – евразийской – интеграции? На эти и другие вопросы Михеев ответил Маше Крузе.

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