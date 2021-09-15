"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb

Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту после запуска с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат".

Россия планирует запустить до конца 2021 года еще три ракеты-носителя "Союз" с британскими спутниками связи OneWeb.

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 322 спутника.