"Мой гражданский долг": президент Абхазии отдал свой голос на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму России проходят на девяти участках в Абхазии. К 12:00 в республике свой выбор уже сделали более 4300 человек.

Свой выбор сделал и глава Абхазии Аслан Бжания. Изначально он прибыл на избирательный участок в Сухумской горской средней школе №10. У входа в участок образовалась большая очередь из избирателей. Бжания простоял в очереди около десяти минут, после чего принял решение отдать свой голос на другом избирательном участке в Сухумской школе №5.

Отдав свой голос, президент отметил, что выборы в Государственную Думу - важное политическое событие для Российского государства.

"Я как гражданин и Абхазии и Российской Федерации счел своим долгом прийти и проголосовать. Это мой гражданский долг", - сказал Бжания.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - нижняя палата парламента. Наряду с Советом Федерации высший представительный и законодательный орган власти в России.

