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Выбор сделан: как проходило голосование в Госдуму в Абхазии

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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (32)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210919/1033239859/Vybor-sdelan-kak-prokhodilo-golosovanie-v-Gosdumu-v-Abkhazii.html
Выбор сделан: как проходило голосование в Госдуму в Абхазии
Проголосовать за кандидатов в Государственную Думу в Абхазии можно было на девяти избирательных участках.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=28956071&type=mp4
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2021-09-19T22:41Z

Проголосовать за кандидатов в Государственную Думу в Абхазии можно было на девяти избирательных участках.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоялись в воскресенье в Абхазии. В этом году по всей республике было открыто девять избирательных участков.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Голосование на выборах в Госдуму в Абхазии завершилось

Глава государства проголосовал на избирательном участке в Сухумской средней школе №5, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб проголосовал на избирательном участке в Гудауте, расположенном в средней школе №2.

Принять участие в голосовании могли все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо было иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

На территории Абхазии ранее организовывали голосование для граждан России, постоянно проживающих или временно находящихся в Абхазии. Так участки для голосования на выборах в Госдуму были открыты в 2011 и 2016 годах. В голосовании в 2016 году на территории Абхазии приняло участие более 20 тысяч избирателей, из них 75% проголосовало за партию "Единая Россия".

В 2018 году в республике проходило голосование на президентских выборах, тогда за действующего президента России проголосовало 94,1%, или 39 тысяч 427 человек.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - нижняя палата парламента. Наряду с Советом Федерации высший представительный и законодательный орган власти в России

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (32)

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