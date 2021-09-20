"Снесет все на своем пути": извержение вулкана на испанском острове Пальма

В воскресенье днем на острове Пальма на Канарах началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо.

По данным местных властей, лава затронула от 80 до 100 домов на своем пути к морю, ее высота достигает порой шести метров, масса безостановочно медленно продвигается. Пострадавших среди людей нет. Из ближайших муниципалитетов эвакуировали около пяти тысяч жителей.

Извержение, начавшееся в воскресенье на испанском острове Пальма может продолжаться несколько недель или даже месяцев, так как скопилось много лавы, считает координатор Института вулканологии Канар Немесио Перес.

По мнению эксперта, извержение "не должно привести к человеческим жертвам, но снесет все на своем пути".

"Это извержение снесет все… от домов до полей с картошкой", - сказал специалист. Он также добавил, что сейчас открыты два разлома, однако не исключил, что их количество может увеличится.

Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений.

В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан - в 1949 году.