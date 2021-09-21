Инвестиции в электроэнергетику Абхазии: польза и риски

Какими путями можно реанимировать энергетическую систему Абхазии, как правильно инвестировать в эту сферу, рассказали депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.

Малые гидроэлектростанции в Абхазии располагаются на горных реках, и в советское время обеспечивали энергией отдельные села и городские кварталы. После Отечественной войны народа Абхазии большая их часть была разрушена и до сих пор не восстановлена.

Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 ингурского каскада - одна из четырех ГЭС этого комплекса.

В августе президент Аслан Бжания поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. В середине сентября бывшую БагнарГЭС выставили на конкурс по приватизации.

Как возрождать малые энергетические объекты, какие формы инвестирования наиболее целесообразны, будут ли эти объекты рентабельными, об этом своим мнением со Sputnik поделились депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.