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Артиллерия поддержала наступающие подразделения: учения "Мирная миссия 2021"

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210923/1033270846/Artilleriya-podderzhala-nastupayuschie-podrazdeleniya-ucheniya-Mirnaya-missiya-2021.html

В ходе активной фазы учения "Мирная миссия-2021" артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям коалиционной группировки войск обеспечили расчеты 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" и РСЗО "Град".

Пусками неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" уничтожили мишени, имитирующие выдвигающиеся колонны техники с резервами условного противника на удалении до пяти километров.

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