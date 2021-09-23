Артиллерия поддержала наступающие подразделения: учения "Мирная миссия 2021"

Пусками неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" уничтожили мишени, имитирующие выдвигающиеся колонны техники с резервами условного противника на удалении до пяти километров.
В ходе активной фазы учения "Мирная миссия-2021" артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям коалиционной группировки войск обеспечили расчеты 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" и РСЗО "Град".
Пусками неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" уничтожили мишени, имитирующие выдвигающиеся колонны техники с резервами условного противника на удалении до пяти километров.
Министр иностранных дел России одной шуткой утихомирил журналистов в США. В Нью-Йорке Сергей Лавров встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Для проведения очередного курса лечения Леону Кирия-Тания необходимо собрать 250 тысяч рублей.
Президент Абхазии Аслан Бжания 21 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой он ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ.
Какими путями можно реанимировать энергетическую систему Абхазии, как правильно инвестировать в эту сферу, рассказали депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган находится с рабочим визитом в Москве, в рамках командировки состоялись встречи в Администрации президента России, Минэкономразвития, Минэнергетики и ПАО "Газпром".
Более четырнадцати тысяч избирателей проголосовало в Абхазии на выборах в Госдуму России в воскресенье 19 сентября.
Министерство энергетики России заявило, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.
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