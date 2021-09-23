Артиллерия поддержала наступающие подразделения: учения "Мирная миссия 2021"

Какими путями можно реанимировать энергетическую систему Абхазии, как правильно инвестировать в эту сферу, рассказали депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.