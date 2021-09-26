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Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге

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Владимир Путин отдохнул в тайге с Сергеем Шойгу. Они ловили рыбу, гуляли по горам и сплавлялись по реке на катере.

Отдых прошел в начале сентября после поездки главы государства на Дальний Восток. Путин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней.

Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.

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