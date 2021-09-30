Путь к победе: как Абхазия получила свободу и независимость

14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия.

По официальной версии Тбилиси, введение войск было обусловлено охраной железной дороги на участке Псоу - Ингур. Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну.

План оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч" был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.

Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

30 сентября – день Победы и Независимости Абхазии.

В результате войны Абхазия понесла большие потери. По официальным данным с абхазской стороны погибло до четырех тысяч человек, в том числе мирные жители, старики, женщины и дети.

Экономический ущерб, нанесенный Абхазии в результате войны, был оценен в 11 миллиардов долларов.