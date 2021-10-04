"Праздничный" инцидент: к чему пришли депутаты

В понедельник 4 октября в Парламенте проходило рабочее совещание с участием представителей Генпрокуратуры и СГБ Абхазии.

Генпрокурор Адгур Агрба заявил, что проверка инцидента займет около 15 дней, однако Агрба добавил, что оставляет за собой право в соответствии с законом продлевать срок проверки, чтобы были собраны все необходимые материалы и дана полноценная правовая оценка.

"Если мы посчитаем, что 15 дней недостаточно, то я буду продлевать проверку. Никаких преждевременных решений прокуратура выносить не будет. Но есть еще и разумные сроки, мы постараемся в короткие сроки принять решение", – отметил Агрба.

Депутат Леонид Чамагуа предложил пригласить генпрокурора в Парламент с промежуточными результатами в пятницу или понедельник, чтобы люди понимали, что дело не пущено на самотек.

Также прозвучало мнение, что в течение 15 дней, пока прокуратура будет проводить проверку, парламентарии со своей стороны будут решать некоторые вопросы по снятию напряжения, в том числе говорить с фамилиями, которые участвовали в конфликте.