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Поделись с ближним: в США зубр полез в машину за кусочком хлеба

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© Ryan

Огромный зубр, который потянулся за кусочком хлеба, попал на видео; ролик за три дня просмотрели уже более 440 тысяч раз.

На видео мужчина обнимает зубра, который полез в его автомобиль за кусочком хлеба.

Пользователь по имени Райан опубликовал ролик. Мужчина рассказал, что видео ему прислал друг, однако место действия автор не уточнил.

За три дня ролик был просмотрен более 440 тысяч раз.

Пользователи YouTube нашли видеоролик смешным.

"Ух ты! Какая странная собака", – прокомментировал Justin Y.

"Привет, Райан, я пишу для журнала "Зубры в машине, пьющие кофе", и я хочу связаться с зубром на видео относительно этого видео. Можешь научить его пользоваться компьютером и написать мне на почту, пожалуйста? Благодарю", – пишет Saitama Bro.

"Я хотел бы узнать, это просто милое видео или видео о том, как человек был благословлен тем, что святая корова его облизала?" – написал InsertNameHere _.




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