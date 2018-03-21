Посетитель старинного корабля в Британии заснял на видео "призрак" женщины

Чунь цзе - китайский Новый год, или иначе, Праздник Весны. Для китайцев это один из самых важных праздников, которому более двух тысяч лет. Оказывается, праздник отмечают не только люди. Смотрите на видео, как к китайскому Новому году готовится собачье семейство.