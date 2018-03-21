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Посетитель старинного корабля в Британии заснял на видео "призрак" женщины

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YouTube / Caters Clips

Посетитель знаменитого военного корабля HMS Victory в Британии заснял на видео призрак жены адмирала Нельсона.

Как сообщает Mirror, заснять удалось призрак супруги адмирала Горацио Нельсона — потусторонняя леди якобы прогуливалась по верхней палубе корабля, который принимал участие в битве при Трафальгаре.

 

 




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