Посетитель старинного корабля в Британии заснял на видео "призрак" женщины

Как сообщает Mirror, заснять удалось призрак супруги адмирала Горацио Нельсона — потусторонняя леди якобы прогуливалась по верхней палубе корабля, который принимал участие в битве при Трафальгаре.
Посетитель знаменитого военного корабля HMS Victory в Британии заснял на видео призрак жены адмирала Нельсона.
Как сообщает Mirror, заснять удалось призрак супруги адмирала Горацио Нельсона — потусторонняя леди якобы прогуливалась по верхней палубе корабля, который принимал участие в битве при Трафальгаре.
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Таможенные декларации в Армении с 1 апреля можно будет подавать в электронном виде. Как это скажется на поставщиках товаров?