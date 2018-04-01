19:00 01 Апреля 2018
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Тысячи людей съезжаются в Ухань полюбоваться цветением сакуры

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© RUPTLY.

Любование цветущей сакурой — одна из восточных традиций, которая уходит корнями в далекое прошлое.

Люди гуляют по территории парка, делают фотографии на фоне нежно-розовых облаков цветущей вишни.Желающих насладиться цветением сакуры настолько много, что университет города Ухань ввел онлайн-систему бронирования времени посещения парка. 




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