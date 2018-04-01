Тысячи людей съезжаются в Ухань полюбоваться цветением сакуры

В Международный день птиц орнитолог, проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия рассказал в интервью радио Sputnik о том, какие виды птиц существуют в Абхазии и какие из них нуждаются в специальной охране.

Поэт Евгений Евтушенко умер 1 апреля 2017 года в американском городе Талса, где жил и преподавал в университете с 1991 года. Русский писатель не раз бывал в Абхазии, которая вдохновляла его на творчество и вызывала в нем романтические чувства. В Абхазии он даже провел свой медовый месяц с Беллой Ахмадулиной.