Тысячи людей съезжаются в Ухань полюбоваться цветением сакуры

Люди гуляют по территории парка, делают фотографии на фоне нежно-розовых облаков цветущей вишни.Желающих насладиться цветением сакуры настолько много, что университет города Ухань ввел онлайн-систему бронирования времени посещения парка.
Любование цветущей сакурой — одна из восточных традиций, которая уходит корнями в далекое прошлое.
Люди гуляют по территории парка, делают фотографии на фоне нежно-розовых облаков цветущей вишни.Желающих насладиться цветением сакуры настолько много, что университет города Ухань ввел онлайн-систему бронирования времени посещения парка.
Посетитель знаменитого военного корабля HMS Victory в Британии заснял на видео "призрак" женщины.
Американский певец Джейсон Деруло выложил в Youtube песню, которую написал специально для Чемпионата мира 2018 года по футболу.
Огромный зубр, который потянулся за кусочком хлеба, попал на видео; ролик за три дня просмотрели уже более 440 тысяч раз.
В Милане двухлетний ребенок упал с пассажирской платформы на рельсы метро, на помощь ему бросился молодой человек
В Международный день птиц орнитолог, проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия рассказал в интервью радио Sputnik о том, какие виды птиц существуют в Абхазии и какие из них нуждаются в специальной охране.
Поэт Евгений Евтушенко умер 1 апреля 2017 года в американском городе Талса, где жил и преподавал в университете с 1991 года. Русский писатель не раз бывал в Абхазии, которая вдохновляла его на творчество и вызывала в нем романтические чувства. В Абхазии он даже провел свой медовый месяц с Беллой Ахмадулиной.
Международный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний кубок Черного моря", в котором принял участие ФК "Леон Гагра" из Абхазии, прошел с 25 марта по 1 апреля в Сочи.
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Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.
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В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.