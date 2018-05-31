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Вулкан Килауэа на Гавайях продолжает извергаться

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© YouTube/ROBO FACT

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях в 2018 году.

Вулкан Килауэа — одни из самых активных на планете. Он извергается вот уже 30 лет подряд, причиняя вред флоре и фауне острова Гавайи.

Извергающаяся из земной коры лава уничтожила несколько жилых домов на Гавайях. Из-за активности вулкана Килауэа на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти. По данным СМИ, свои жилища были вынуждены покинуть около 1,7 тысячи человек. В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.




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