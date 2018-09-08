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"Кот-костолом": пушистый агрессор покалечил прохожего в Дагестане

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© YouTube/Регион Online

В интернете обсуждают нападение кошки на прохожего в Дагестане. Не ожидавший "засады" парень от испуга споткнулся и повредил себе ногу.

Курьезный случай попал на камеру в Дагестане, на одной из улиц кошка "напала" на прохожего мужчину. На кадрах видно, как на тротуаре сидит кошка, когда ее "жертва" приблизилась к ней, она цапнула его по ноге, видимо из-за желания поиграть, от неожиданности прохожий подвернул ногу.

"Я думаю, это выложил приятель этого кота, который снимал шалости своего друга", — написал один из комментаторов.

Но на кадрах пострадавшему парню далеко не смешно. Он серьезно повредил ногу и пытается встать, пережидая, пока пройдет боль. Несмотря на причиненную боль, прохожий не обидел кошку, а просто отмахнулся от нее.



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