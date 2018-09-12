"Сюрприз" для хозяев: кран рухнул на жилой дом, разрезав его пополам

Смотрите на видео, как кран, упав, стрелой разрезал большой жилой дом на две части. Про технику безопасности водителю спецтехники, видимо, не рассказали. Впрочем, смотрите сами.
В сети обсуждают видео на котором, в США во время строительных работ подъемный кран упал на дом.
Смотрите на видео, как кран, упав, стрелой разрезал большой жилой дом на две части. Про технику безопасности водителю спецтехники, видимо, не рассказали. Впрочем, смотрите сами.
В интернете обсуждают нападение кошки на прохожего в Дагестане. Не ожидавший "засады" парень от испуга споткнулся и повредил себе ногу.
Настоящее соперничество за лакомый кусочек в исполнении милых морских свинок.
Бриллианты всегда были объектом не только восхищения, но и похищения. Способы кражи дорогих ювелирных украшений с каждым разом становятся все более изощренными.
Смотрите на видео несколько оригинальных способов легкого заработка денег в баре на выпивку.
В начале недели европейская валюта и американский доллар обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар поднимался выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. В среду на Московской бирже курсы валют скорректировались вниз.
Вооруженное ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии вблизи Красного моста в Сухуме произошло 10 сентября.
Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября, похороны пройдут 12 сентября.
Кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии – российские экологи провели исследование местообитаний хищников.
Азербайджанские виноделы увеличивают объемы выпуска вин и находят новых потребителей, чтобы не зависеть от одного или двух рынков.
Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.
В министерстве здравоохранения Казахстана предложили штрафовать родителей за отказ делать прививки детям.
С начала года по подозрению в терроризме и экстремизме из Кыргызстана депортированы 36 иностранцев.
Любитель рыбной ловли в Светлогорском районе Беларуси в реке Березине поймал пиранью.
Латвийским школам разрешили принимать на работу студентов без педагогического образования, чтобы справиться с нехваткой учителей.
Министр внутренних дел Литвы показал дипломатам стран Европейского союза, как республика защищает границы с Россией.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о миллионах, растраченных по вине министерства окружающей среды.
Драка между членами делегации Таджикистана и сторонниками оппозиции произошла в Варшаве во время совещания ОБСЕ по правам человека.
Депутаты Узбекистана намерены в ближайшее время ввести штрафы за создание несанкционированных свалок.
Повышенное содержание свинца обнаружено в организме эстонских дипломатов, работающих в Грузии.
Кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии – российские экологи провели исследование местообитаний хищников.
Азербайджанские виноделы увеличивают объемы выпуска вин и находят новых потребителей, чтобы не зависеть от одного или двух рынков.
Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.