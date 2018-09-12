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"Сюрприз" для хозяев: кран рухнул на жилой дом, разрезав его пополам

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© Youtube / Crane Plus

В сети обсуждают видео на котором, в США во время строительных работ подъемный кран упал на дом.

Смотрите на видео, как кран, упав, стрелой разрезал большой жилой дом на две части. Про технику безопасности водителю спецтехники, видимо, не рассказали. Впрочем, смотрите сами.

Теги:
происшествия, США


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