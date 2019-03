Очень необычный клип на композицию We Got to Try, рассказывает историю собаки, которая сначала становится гонщиком, а после покорения болида, и вовсе отправляется в космос.

В песне повторяется фраза: "Я знаю, мы можем это сделать, если мы только попробуем".

Композиция будет звучать на всех официальных мероприятиях "Формулы-1", организаторы отмечают, что она не заменит гимн "Королевы автоспорта", который был написан композитором Брайаном Тейлором и представлен в прошлом году.