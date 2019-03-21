Миллион алых роз: в Японии перепели хит Пугачевой

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Символ прозрачности: фонд "Ашана" подвел итоги года VIII ежегодное открытое отчетное собрание КБФ "Ашана" по итогам работы в 2018 году состоялось в четверг 21 марта. 173

Второй круг чемпионата любительской футбольной лиги Абхазии стартует 21 марта Матчи в рамках любительской футбольной лиги будут проходить на стадионе имени Варлама Лакрба. 66