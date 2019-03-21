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Миллион алых роз: в Японии перепели хит Пугачевой

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© Видео Youtube/ICHIGO TANUKI

Клип на песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" на японском языке посмотрели свыше 70 тысяч человек.

Кавер-версию знаменитого хита Аллы Пугачевой на музыку Раймонда Паулса " Миллион алых роз" исполнила на японском языке жительница Токио Ичиго Тануки.

Съемки клипа, который набрал большую популярность в Сети, проходили в городе Хатиодзи.

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Теги:
Алла Пугачева, Россия, Япония


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