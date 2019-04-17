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Ранее в "Игре престолов": 7 сезонов за 15 минут

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Первая серия заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" вышла на экраны 14 апреля.

Премьеры заключительных серий восьмого сезона "Игры престолов" пройдут 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, и, наконец, завершится сериал 19 мая.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Премьера сериала "Игра престолов" состоялась в апреле 2011 года. Он стал одним из самых высокобюджетных проектов в истории телевидения. Создатели сериала получили в общей сложности 38 премий "Эмми".

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Теги:
Игра престолов (сериал)


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