Танцевальное фаер-шоу: последний звонок отметили в гагрской школе

На кадрах с последнего звонка с гагрской школы №4 видно, как праздник с выпускниками разделила и учительница, которая танцует со всеми под популярную музыку.
Последний звонок в Абхазии в 2019 году прозвенел в 155 школах для 1889 выпускников.
В гагрской средней школе №4 имени Гагарина последний звонок решили отметить необычно, помимо традиционных танцев, использовали также и красочные цветные файеры.
На кадрах с последнего звонка с гагрской школы №4 видно, как праздник с выпускниками разделила и учительница, которая танцует со всеми под популярную музыку.
Последний звонок в Абхазии в 2019 году прозвенел в 155 школах для 1889 выпускников.
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