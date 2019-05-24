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Танцевальное фаер-шоу: последний звонок отметили в гагрской школе

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© Видео smotrim video

В гагрской средней школе №4 имени Гагарина последний звонок решили отметить необычно, помимо традиционных танцев, использовали также и красочные цветные файеры.

На кадрах с последнего звонка с гагрской школы №4 видно, как праздник с выпускниками разделила и учительница, которая танцует со всеми под популярную музыку.

Последний звонок в Абхазии в 2019 году прозвенел в 155 школах для 1889 выпускников.

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Теги:
Последний звонок


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