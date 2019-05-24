Танцевальное фаер-шоу: последний звонок отметили в гагрской школе

В гагрской средней школе №4 имени Гагарина последний звонок решили отметить необычно, помимо традиционных танцев, использовали также и красочные цветные файеры.

На кадрах с последнего звонка с гагрской школы №4 видно, как праздник с выпускниками разделила и учительница, которая танцует со всеми под популярную музыку.

Последний звонок в Абхазии в 2019 году прозвенел в 155 школах для 1889 выпускников.