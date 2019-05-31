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Исповедуй Абхазию: горы республики показали в фильме проекта "Свой марафон"

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© Видео Youtube/Спорт-Марафон

Шорт-фильм из серии документального проекта "Свой марафон" команды "Спорт-Марафон" рассказывает об авторе проекта "Горная Абхазия" Тенгизе Тарба.

Абхазия - это страна с многовековой историей и уникальной экосистемой, которая нуждается в бережном отношении, уверен фотограф и автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.



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