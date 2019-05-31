Исповедуй Абхазию: горы республики показали в фильме проекта "Свой марафон"

Абхазия - это страна с многовековой историей и уникальной экосистемой, которая нуждается в бережном отношении, уверен фотограф и автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.
Шорт-фильм из серии документального проекта "Свой марафон" команды "Спорт-Марафон" рассказывает об авторе проекта "Горная Абхазия" Тенгизе Тарба.
Абхазия - это страна с многовековой историей и уникальной экосистемой, которая нуждается в бережном отношении, уверен фотограф и автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.
В гагрской средней школе №4 имени Гагарина последний звонок решили отметить необычно, помимо традиционных танцев, использовали также и красочные цветные файеры.
Абхазская диаспора в Турции провела акцию, приуроченную ко Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа.
Три незадачливых тигра пытаются поймать в мутной воде одну утку.
Первая серия заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" вышла на экраны 14 апреля.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии прошло в пятницу 31 мая.
О том, как идет выдача полисов российской системы обязательного медицинского страхования жителям Абхазии, сколько человек уже получили помощь на территории России, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Перед началом тренировки в гостиницу, где расположилась сборная Абхазии по футболу, пришла делегация из республики во главе с министром иностранных дел Дауром Кове.