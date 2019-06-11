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Песня для мамы: как сборная Абхазии возвращалась с ЧЕ ConIFA-2019

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© Видео Facebook/Роман Роман

Сборная Абхазии заняла третье место в чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA-2019.

Сборная Абхазии по футболу вернулась домой с "бронзой" чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA-2019 утром 11 июня.

Абхазские футболисты были в Нагорном Карабахе чуть больше недели, но, судя по видео, уже успели соскучиться по родине. По дороге домой ребята решили вспомнить известные абхазские песни.

Атмосфера в автобусе бронзовых призеров царила веселая, но нашлось место и сентиментальности. Одну из песен спортсмены решили посвятить тем, кто болел и переживал за них больше всего – своим матерям. Получилось очень душевно.



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