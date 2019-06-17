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Очарованный музыкой: игра уличного музыканта покорила бездомного

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© Sputnik Бадрак Авидзба

Легендарный хит Демиса Руссоса Goodbye, My Love, Goodbye в исполнении уличного музыканта покорил сердце сухумца.

"Ну, как можно не слушать?!" - поражается сухумский бездомный, очарованный игрой уличного музыканта.

Импровизированные концерты – обычное дело для Сухума. Совсем недавно другой музыкант на Центральном рынке заставил пуститься в пляс торговцев.



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