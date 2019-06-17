Очарованный музыкой: игра уличного музыканта покорила бездомного

"Ну, как можно не слушать?!" - поражается сухумский бездомный, очарованный игрой уличного музыканта.
Импровизированные концерты – обычное дело для Сухума. Совсем недавно другой музыкант на Центральном рынке заставил пуститься в пляс торговцев.
Легендарный хит Демиса Руссоса Goodbye, My Love, Goodbye в исполнении уличного музыканта покорил сердце сухумца.
"Ну, как можно не слушать?!" - поражается сухумский бездомный, очарованный игрой уличного музыканта.
Импровизированные концерты – обычное дело для Сухума. Совсем недавно другой музыкант на Центральном рынке заставил пуститься в пляс торговцев.
Утро 14 июня для работников сухумского рынка началось неожиданно и весело, к ним пришел музыкант, исполнивший знаменитые песни.
В честь празднования Дня России в Москве на Поклонной горе развернули самый большой в стране флаг.
Сборная Абхазии заняла третье место в чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA-2019.
Полуфинальный матч между сборными Абхазии и Западной Армении на чемпионате Европы ConIFA-2019 состоится 6 июня в 17:30.
Работы, которые будут представлены на фотовыставке, выполнены научными сотрудниками Кавказского заповедника.
Пожар в сухумской средней школе №2 произошел 2 мая 2019 года и был ликвидирован в течении нескольких часов в тот же день.
О том, как построить удачный туристический бизнес в Абхазии, с какими сложностями сталкиваются иностранные инвесторы, в чем они сами "виноваты", читайте в репортаже Sputnik.