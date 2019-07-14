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Смерч у берегов Гагры попал на видео

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© Видео очевидец

Очевидцу удалось заснять на камеру мобильного телефона завораживающее природное явление.

Смерч у берегов Гагры заметили в субботу 13 июля.

Водяной столб сформировался в Черном море, достаточно далеко от берега. Его можно было наблюдать около получаса, к берегу он не приблизился.

Смерч — это не что иное, как атмосферный вихрь, который возникает в грозовом облаке. Обычно поперечный диаметр воронки смерча составляет 300-400 метров, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20-30 метров, а при прохождении воронки над сушей может достигать до трех километров.



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