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Обгон с переворотом: жуткая авария в Сочи попала на камеры видеонаблюдения

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© Видео ДТП и ЧП | Сочи

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июля на улице Пластунской в Сочи.

ДТП произошло после того, как водитель автомобиля "ВАЗ 2107", двигаясь на высокой скорости, попытался обогнать маршрутное такси, но зацепил ехавший по соседней полосе автобус.

После касания машину занесло вправо, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Fiat.

В результате аварии серьезные травмы получил 20-летний водитель "ВАЗ 2107", молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Также медицинская помощь понадобилась водителю фургона Fiat.

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Теги:
Сочи, ДТП, авария


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