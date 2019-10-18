"Только дыши!": видео о том, как собака спасала рыб, собирает тысячи просмотров

Сотни тысяч просмотров собирает ролик, на котором запечатлено, как собака пытается спасти рыбу, оказавшуюся на суше.

На видео видно, как рыжий пес, обнаружив лежащих на земле нескольких рыбин, окунает нос в лужу с водой и пытается обрызгать ей сначала одну рыбину, затем другую. Одну из рыб он пытается сдвинуть носом. В описании ролика говорится, что пес пытается не дать рыбам умереть, поливая их водой из лужи.

Казалось бы, что здесь такого? Люди сняли видео о необычном поведении собаки. С учетом того, что ролики про животных собирают миллионы просмотров, ничего удивительного. К тому же, есть огромное количество ТВ-передач, которые специально посвящены животным. Это жанр стал бизнесом, причем, международным. Ну, хватит занудства.

Ценность этого ролика в том, что он очень четко делит всех людей на две группы:

Первая - это романтики, которые считают, что собаке стало жалко рыб, и она пытается их спасти.

Вторая группа - это такие взрослые скептики. Они уверены, что пес просто пытается закопать рыб, чтобы потом их съесть.

Однако есть нечто, в чем обе группы сходятся. В том, собака не врет. Первые так считают, потому что уверены, что собака - друг человека и вообще гуманное животное. Вторые убеждены в недостатке интеллекта у собаки. Точно также и по тем же причинам не могут и не умеют врать маленькие дети.

Этот ролик был показан в педагогических целях детям в начальных классах с целью развлечения на одном из уроков.

После показа учитель решил обсудить с детьми увиденное. Давно перестав быть ребенком, он приготовился отвечать на многочисленные и, порой, откровенно глупые вопросы.

И вопрос прозвучал. Всего один. Вот он: "Что сделали люди, чтобы заслужить к себе такую любовь собак?"

Не ответив детям и скрывая слезы, преподаватель вышел из класса.

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