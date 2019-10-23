Дайверы нашли осьминогу дом и стали героями Сети

Посмотрите небольшое видео, напоминающее, что мы должны заботиться о сохранении жизни в океане. Аквалангисты убеждают маленького осьминога сменить "дом" - с прозрачного пластикового стакана на пару ракушек.

Несколько дайверов погружались в море возле острова Лембех в Индонезии. На глубине около 20 метров они заметили маленького кокосового осьминога, который устроил себе дом в пластиковом стаканчике.

Эти осьминоги известны тем, что обустраивают себе жилища в покинутых раковинах или скорлупе кокосовых орехов. Такие "дома" надежно защищают их от хищников, но стакану из пластика защитить осьминога не удастся. Это не только означает, что осьминог остается уязвимым для хищников из-за прозрачного пластика, но также значит, что хищники могут съесть моллюска вместе с мусором. А это может привести к гибели уже хищника.

Отважные дайверы потратили почти весь свой запас воздуха на то, чтобы найти новое, более подходящее жилище для малыша. А затем долго и терпеливо убеждали осьминога переселиться в новую "квартиру". Кокосовые осьминоги готовы поселиться далеко не в каждой раковине, так что друзьям пришлось предложить животному несколько вариантов.

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