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Героическое спасение собаки, провалившейся под лед

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https://sputnik-abkhazia.ru/videoclub/20210310/1031985696/Geroicheskoe-spasenie-sobaki-provalivsheysya-pod-led.html

Несчастная собака провалилась под лед, люди равнодушно проходили мимо, но тут появился спаситель.


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