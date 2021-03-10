Героическое спасение собаки, провалившейся под лед

Несчастная собака провалилась под лед, люди равнодушно проходили мимо, но тут появился спаситель.
Кошек породы манчкин сравнивают с таксами, корги и даже кенгуру. Этот милый котенок стал звездой Youtube.
Сразу после рождения определить, к какому именно типу мини-шпицев относится щенок, невозможно, эти крошки остаются "игрушками" до конца жизни.
Старейший археолог Абхазии и оператор Sputnik исполняют "Песню о друге" Владимира Высоцкого.
В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции детские сады, школьники и студенты Абхазии отпущены на каникулы до 20 апреля.
10 марта истекает срок очередных антиковидных ограничений в Абхазии, Координационный штаб рекомендовал президенту продлить их.
В составе мобильного медицинского подразделения было более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.
Первые партии экспорта аппаратов по добыче криптовалюты из Абхазии в Россию были зафиксированы сотрудниками Государственного таможенного комитета в начале февраля.
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