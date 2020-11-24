15:45 24 Ноября 2020
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Регулировщик на перекрестке поднял жезл вверх. Ваши действия?

  • Можно двигаться направо
    12.5% (1)
  • Запрещено движение
    87.5% (7)
  • Можно двигаться налево
    0% (0)
  • Можно продолжить движение в любом направлении
    0% (0)
Проголосовали: 8
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