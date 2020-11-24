15:45 24 Ноября 2020
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Жезл регулировщика на перекрестке направлен вправо. Что делать?

  • Нельзя продолжать движение направо
    0% (0)
  • Движение запрещено
    0% (0)
  • Можно свернуть налево
    66.7% (2)
  • Можно двигаться в любом направлении
    33.3% (1)
Проголосовали: 3
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