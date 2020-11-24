15:46 24 Ноября 2020
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Жезл регулировщика на перекрестке направлен в вашу сторону. Что это значит?

  • Указывает, что у меня преимущество при движении
    0% (0)
  • Движение разрешено направо
    50.0% (2)
  • Требование прекратить движение
    25.0% (1)
  • Можно продолжить движение в любом направлении
    25.0% (1)
Проголосовали: 4
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