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Регулировщик на перекрестке стоит к вам спиной или грудью. О чем это говорит?

  • Движение запрещено
    100.0% (3)
  • Можно двигаться в любом направлении, кроме прямо
    0% (0)
  • Можно двигаться только прямо
    0% (0)
  • Это ничего не значит
    0% (0)
Проголосовали: 3
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