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На перекрестке - светофор, знаки приоритета и регулировщик. Чем будете руководствоваться?

  • Только жестами регулировщика
    100.0% (4)
  • Если жесты регулировщика противоречат сигналу светофора, то сигналами светофора
    0% (0)
  • Если жесты регулировщика противоречат знакам, то только предписаниями знаков
    0% (0)
  • Водитель вправе сам выбирать в зависимости от дорожной ситуации
    0% (0)
Проголосовали: 4
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