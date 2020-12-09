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Абхазия
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Платите ли вы за электричество?

  • Обязательно и всегда
    76.1% (32)
  • Иногда, когда приличный долг набежит
    11.9% (5)
  • Принципиально не плачу
    4.8% (2)
  • Не плачу, потому что не хватает денег
    4.8% (2)
  • Не пользуюсь электричеством
    2.4% (1)
Проголосовали: 42
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