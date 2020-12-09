Платите ли вы за электричество?

Sputnik Аԥсны / Abkhaz
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09 Декабря 2020
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Электричество в Сухуме будут отключать с периодичностью в два часа
19:42
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 декабря
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17:36
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