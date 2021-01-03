Как вы встретили Новый год?

Sputnik Аԥсны / Abkhaz
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В кругу семьи, конечно, Новый год - семейный праздник.
В компании друзей.
У городской елки.
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