10:20 03 Января 2021
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Как вы встретили Новый год?

  • В кругу семьи, конечно, Новый год - семейный праздник.
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  • В компании друзей.
    0% (0)
  • У городской елки.
    0% (0)
  • Не люблю Новый год, пошел спать еще до 12 часов.
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