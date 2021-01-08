15:26 08 Января 2021
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Сколько должны длиться новогодние праздники?

  • Десять дней - это минимум.
    62.5% (5)
  • Несколько дней после Нового года достаточно.
    0% (0)
  • Два-три дня, а остальные выходные можно распределить на другие праздники.
    37.5% (3)
  • Мне вообще не нужны выходные после Нового года.
    0% (0)
Проголосовали: 8
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