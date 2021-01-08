Sputnik Аԥсны / Abkhaz
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08 Января 2021
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Сколько должны длиться новогодние праздники?
Десять дней - это минимум.
62.5%
(5)
Несколько дней после Нового года достаточно.
0%
(0)
Два-три дня, а остальные выходные можно распределить на другие праздники.
37.5%
(3)
Мне вообще не нужны выходные после Нового года.
0%
(0)
Проголосовали:
8
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Десять дней - это минимум.
Несколько дней после Нового года достаточно.
Два-три дня, а остальные выходные можно распределить на другие праздники.
Мне вообще не нужны выходные после Нового года.
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