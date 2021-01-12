Sputnik Аԥсны / Abkhaz
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12 Января 2021
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Что нужно сделать, чтобы антиковидные ограничения реально работали в Абхазии?
Вести жесткий контроль
43.4%
(13)
Ввести большой штраф
10.0%
(3)
Опечатать кафе, рестораны и банкетные залы
3.3%
(1)
Запретить многолюдные свадьбы и поминки
10.0%
(3)
Запретами ничего не решить, нужно убеждать
3.3%
(1)
Ничего не поможет
23.3%
(7)
Они и так прекрасно работают
6.7%
(2)
Проголосовали:
30
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Вести жесткий контроль
Ввести большой штраф
Опечатать кафе, рестораны и банкетные залы
Запретить многолюдные свадьбы и поминки
Запретами ничего не решить, нужно убеждать
Ничего не поможет
Они и так прекрасно работают
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