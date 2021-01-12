12:58 12 Января 2021
Абхазия
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Что нужно сделать, чтобы антиковидные ограничения реально работали в Абхазии?

  • Вести жесткий контроль
    43.4% (13)
  • Ввести большой штраф
    10.0% (3)
  • Опечатать кафе, рестораны и банкетные залы
    3.3% (1)
  • Запретить многолюдные свадьбы и поминки
    10.0% (3)
  • Запретами ничего не решить, нужно убеждать
    3.3% (1)
  • Ничего не поможет
    23.3% (7)
  • Они и так прекрасно работают
    6.7% (2)
Проголосовали: 30
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