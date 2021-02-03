21:59 03 Февраля 2021
Абхазия
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Какие ваши действия, когда Абхазия получит вакцину от коронавируса?

  • Любой ценой постараюсь привиться раньше всех
    17.0% (18)
  • Понаблюдаю, а потом решу
    34.9% (37)
  • Пойду на прививку, когда появятся время и желание
    13.2% (14)
  • Никогда не делаю прививок и эту не буду
    28.3% (30)
  • А вакцина от коронавируса уже существует?
    6.6% (7)
Проголосовали: 106
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