Sputnik Аԥсны / Abkhaz
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03 Февраля 2021
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Какие ваши действия, когда Абхазия получит вакцину от коронавируса?
Любой ценой постараюсь привиться раньше всех
17.0%
(18)
Понаблюдаю, а потом решу
34.9%
(37)
Пойду на прививку, когда появятся время и желание
13.2%
(14)
Никогда не делаю прививок и эту не буду
28.3%
(30)
А вакцина от коронавируса уже существует?
6.6%
(7)
Проголосовали:
106
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Любой ценой постараюсь привиться раньше всех
Понаблюдаю, а потом решу
Пойду на прививку, когда появятся время и желание
Никогда не делаю прививок и эту не буду
А вакцина от коронавируса уже существует?
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