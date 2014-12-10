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Рабочая поездка Д.Медведева в Приволжский федеральный округ

Медведев распорядился выделить более 1 млрд руб на инфраструктуру к ЧМ

© Sputnik. Дмитрий Астахов
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В соответствующем распоряжении премьер-министра России уточняется, что средства будут распределены на строительство и реконструкцию шести инфраструктурных объектов в трёх субъектах Федерации (Республика Татарстан, Волгоградская область, Ростовская область).

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на инфраструктуру спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин. 

"О распределении субсидий на инфраструктуру спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Распоряжение от 8 декабря 2014 года №2486-р. Распределяются субсидии трём субъектам Федерации на общую сумму 1097,4 миллиона рублей", — говорится в документе.

Сообщается также, что деньги распределены на строительство и реконструкцию шести инфраструктурных объектов в трёх субъектах Федерации (Республика Татарстан, Волгоградская область, Ростовская область). Эти объекты были включены в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

Принятое решение позволит обеспечить строительство подводного перехода, системы водоснабжения, газораспределительной сети, реконструкции водопровода, коллектора и насосной станции, необходимых для функционирования спортивных объектов, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу.



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