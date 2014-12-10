Сочи-2014, Украина и Эбола стали темами года по версии Яндекса

Компания "Яндекс" изучила поисковые запросы и выяснила, что больше всего волновало людей в этом году. Повышенный интерес пользователи проявили также к росту курса доллара, аварии в московском метро и публикациям хакерами фотографий звезд.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Зимняя Олимпиада в Сочи, события на Украине и в Крыму, эпидемия Эбола и переход на "зимнее" время стали событиями 2014 года по версии интернет — поисковика "Яндекс", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Женщинами года названы певица Жанна Фриске, юная фигуристка Юлия Липницкая, ставшая олимпийской чемпионкой в 2014 году, и сестры Толмачевы, представившие Россию на "Евровидении-2014". В то же время рейтинг мужчин возглавил победитель этого конкурса Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст.

Самым популярным зарубежным сериалом стала "Игра престолов".

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса", компания изучила поисковые запросы и выяснила, что больше всего волновало людей в этом году.

Помимо Зимней Олимпиады в Сочи, событий на Украине и в Крыму, эпидемии Эболы и перехода на "зимнее время", повышенный интерес пользователи проявили к падению социальной сети "Вконтакте" в июле, росту курса доллара, аварии в московском метро, произошедшей 15 июля, дарам волхвов, которые выставлялись в Храме Христа Спасителя, и публикация хакерами фотографий звезд.

Женщина и мужчина года

Женщиной года по версии "Яндекса" стала Жанна Фриске — у артистки был обнаружен рак мозга, певица прошла лечение и осенью вернулась в Москву. На втором месте по запросам оказалась фигуристка Юлия Липницкая, ставшая олимпийской чемпионкой в Сочи в возрасте всего 15 лет. Третье место досталось сестрам Марии и Анастасии Толмачевым — российским участницам "Евровидения", занявшим седьмую строчку на конкурсе.

Далее в рейтинге идут прокурор Крыма Наталья Поклонская, фигуристки Аделина Сотникова и Татьяна Волосожар, экстрасенс Джулия Ванг, актрисы Дженнифер Лоуренс и Татьяна Самойлова. Замыкает десятку лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Победитель "Евровидения" австриец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, стал "Мужчиной года" по итогам исследования "Яндекса". Вторую строчку занял российский фигурист Евгений Плющенко, а третью — американский актер Робин Уильямс, который скончался в августе этого года.

Также в десятку популярных запросов вошли актер Марат Башаров, шорт-трекист Виктор Ан, отстраненный президент Украины Виктор Янукович, актер Алексей Девотченко, украинский президент Петр Порошенко, глава Первого канала Константин Эрнст и радикал-националист Александр Музычко.

Премьеры и события

Также "Яндекс" собрал статистику по премьерам года, фильмам, зарубежным и российским сериалам, играм, спортивным событиям и музыке. Рейтинг премьер возглавила новинка Apple — iPhone 6, среди самых популярных музыкантов Егор Крид, ВИА ГРА и Вахтанг и Quest Pistols.

Самым популярным спортивным событием, как и событием года, оказалась Олимпиада в Сочи. Рейтинг фильмов возглавил мультфильм "Как приручить дракона 2", вслед за ним идет "Планета обезьян: Революция", "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Малефисента".

Верхнюю строчку среди зарубежных сериалов заняла "Игра престолов", а среди российских лучшим стал "Физрук". Самой популярной игрой по версии "Яндекса" стала модификация World of Tanks.