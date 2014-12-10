Генштаб обвинил Запад в подрыве военно-экономической мощи РФ

Выступая перед военными атташе 50 стран, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибег к дипломатичным, но достаточно жестким формулировкам, озвучив российскую позицию по наиболее актуальным вопросам международной безопасности.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Российский Генштаб выступил с одними из самых жестких за последнее время заявлений в адрес Запада, обвинив США и НАТО в попытках подорвать военно-экономический потенциал РФ, вмешательстве в дела Украины и непосредственном участии в "цветных революциях", сообщает РИА Новости.

Выступая перед военными атташе 50 стран, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибег к дипломатичным, но достаточно жестким формулировкам, озвучив российскую позицию по наиболее актуальным вопросам международной безопасности.

По его оценке, Запад рассматривает Россию как одного из главных геополитических соперников и под благовидными предлогами продвигает свою военную инфраструктуру к границам РФ, тем самым дестабилизируя обстановку в регионе.

В перспективе, по словам Герасимова, военно-политическая ситуация в мире будет накаляться, причем особую тревогу вызывает рост активности радикального ислама, представителей которого не так давно спонсировали те же США.

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Ослабление потенциала

В своей речи генерал Герасимов сделал особый акцент на попытках Запада тем или иным способом ослабить военно-экономический потенциал России, в том числе расширяя систему ПРО.

"Предпринимаются усилия по реализации конкретных мероприятий, направленных на ослабление ударного потенциала Стратегических ядерных сил России", — заявил генерал.

По его оценке, "одним из главных способов такого противодействия выбрано расширение боевых возможностей американской глобальной системы ПРО".

"Закладываемый в нее под благовидными целями военный потенциал многократно превосходит уровень, необходимый для нейтрализации не только существующей, но и потенциальной ракетной опасности для Европы", — заявил Герасимов.

При этом, несмотря на многочисленные предложения России, "ни США, ни европейские страны, ни НАТО в целом не желают гарантировать ее неприменение против РФ", напомнил начальник Генштаба.

Украина — только предлог

Североатлантический альянс, по мнению Герасимова, использует события на Украине для дальнейшего продвижения своей военной инфраструктуры к границам РФ.

"В Польше, на Балтике, в акваториях Черного и Балтийского морей наращивается сухопутная, авиационная и морская группировки альянса. Активизировалось проведение военных учений и тренировок сил НАТО под надуманными легендами "отражения угрозы с Востока", — отметил он.

По словам Герасимова, в риторике представителей отдельных западных государств "Россия представляется непосредственной виновницей событий последнего года на Украине, вылившихся в кровавый внутренний конфликт на юго-востоке".

"При этом именно благодаря поддержке стран Запада был отстранен от власти законно избранный президент Украины, вопреки обещанным ему лично министрами обороны и иностранных дел Польши, Франции и Германии гарантиям безопасности", — напомнил генерал.

Кому нужна война

Между тем конфликт в Донбассе, в участии в котором неоднократно и бездоказательно обвиняли Россию, на самом деле противоречит интересам Москвы, отметил начальник Генштаба.

Россия, по его словам, не является стороной конфликта на Украине и пытается не разжечь пламя гражданской войны, а, наоборот, принимает миротворческие усилия.

Так, по просьбе начальника украинского Генштаба генерал-полковника Виктора Муженко в населенный пункт Дебальцево Донецкой области направлены представители ВС РФ во главе с генерал-лейтенантом Александром Ленцовым.

"Задача этой миссии — помочь совместно с ОБСЕ конфликтующим сторонам, а это украинские войска и местные ополченцы, найти компромиссные решения по деэскалации напряженности и отводу войск от линии соприкосновения", — указал Герасимов.

Главная цель — "добиться прекращения обстрелов жилых кварталов и гибели ни в чем неповинных мирных жителей".

"Скажу откровенно, (процесс — прим.ред.) идет непросто. Если бы не постоянное вмешательство извне со стороны представителей ряда европейски стран — членов НАТО и США, проблемные вопросы решались бы гораздо быстрее", — заявил Герасимов.

Перспективы

Руководство ведущих стран Запада прямо вовлечено в свержение законной власти в ряде государств, и эта политика привела к пагубным последствиям — достаточно вспомнить Югославию, Ливию, Сирию, отметил начальник Генштаба ВС РФ.

По его оценке, серьезно осложнится ситуация в Афганистане после вывода войск США, планируемого на конец текущего года.

"С высокой вероятностью нами прогнозируется значительное осложнение ситуации в этой стране с переходом реального контроля отдельных районов к террористическим группировкам", — сказал Герасимов.

На фоне резкого обострения ситуации в Ираке и Сирии, а также активизации террористической группировки "Исламское государство" (которая становится ключевым звеном радикального ислама на Ближнем Востоке) под угрозой оказывается безопасность всей Центральной Азии.

По оценкам российского Генштаба, в состав действующих в Сирии и Ираке формирований "Исламского государства" входит уже до 70 тысяч боевиков различных национальностей, и дальше будет только больше.

"Примечательно, что ранее именно США оказывали финансовую и техническую помощь этой группировке в борьбе против правительства Сирии", — напомнил Герасимов.

При этом предпринимаемые Западом усилия по смене режима в Сирии сейчас только активизируются, констатировал генерал.

"Возрастают объемы иностранной помощи вооруженным формированиям оппозиции, усиливается международное политическое и информационное давление на сирийское руководство. Предпринимаются шаги, направленные на эскалацию конфликта", — заявил Герасимов.



