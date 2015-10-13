Онлайн-образование в России планируют приравнять к очному

В министерстве образования и науки считают, что такой подход позволит высшим учебным заведениям выдерживать конкуренцию на мировом рынке. Уточняется также, что не планируется заменить очное обучение онлайн-образованием.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Министерство образования готовит документ, согласно которому дистанционное образование в России может засчитываться наравне с очным, пишет во вторник газета "Известия".

"Министерство образования и науки готовит нормативную базу, согласно которой учащиеся, прошедшие дистанционное обучение по какому-либо курсу и предмету, смогут предъявить свои результаты в учебном учреждении, а то должно будет их принять", — следует из материла издания.

Отмечается, что многие ведущие мировые университеты уже давно используют технологии онлайн-образования и активно внедряют их в образовательной процесс. По мнению ведомства, подобный подход позволит вузу быть конкурентоспособным на мировом рынке образовательных услуг.

По информации издания, в Минобрнауки поддерживают развитие онлайн-образования, отмечая, что оно помогает студенту выстраивать индивидуальную образовательную программу, а также дает возможность получать дополнительные профессиональные знания по выбранной специальности.

При этом уточняется, что онлайн-образование призвано дополнить и расширить классический формат обучения, но не подменить его целиком.