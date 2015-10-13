Кадыров: экипаж российского танкера скоро вернется из ливийского плена

Премьер-министр Ливии уверил Рамзана Кадырова в том, что в ближайшие дни экипаж танкера вернется на родину. Высокопоставленный ливийский чиновник сообщил об этом во время своего дружественного визита в Чечню, по приглашению главы республики.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Рамзан Кадыров заявил, что все члены экипажа российского танкера "Механик Чеботарев" будут освобождены в ближайшие дни.

"Об этом меня поздно ночью заверил прибывший по моему приглашению в Грозный премьер-министр Ливии Халиф Аль-Аввель. Он обещал, что после урегулирования некоторых технических вопросов экипаж вернётся в Россию", — рассказал руководитель Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что благодаря помощи руководства Чеченской Республики были освобождены и доставлены в Россию судовой повар и вахтенный матрос танкера. Кадыров рассказал, что матрос доставлен в Грозный, чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается.

Кадыров отметил, что этот шаг является "знаком доброй воли, символизирующим желание руководства Ливии установить и развивать отношения с Россией".

Танкер "Механик Чеботарев" под российским флагом был задержан 16 сентября у берегов Ливии. На борту находились 12 членов экипажа, все граждане России. Ливийские власти заподозрили судно в контрабанде ливийской нефти. Российский МИД пообещал сделать все возможное для освобождения экипажа танкера. Российское посольство поддерживает постоянные контакты с экипажем.

Власти Ливии, заподозрив танкер "Механик Чеботарев" в контрабанде нефти, задержали и отконвоировали судно на военно-морскую базу в Триполи, а затем перевезли в порт Мисрату.

Результаты предварительного расследования показывают, что экипаж российского танкера "Механик Чеботарев", состоящий из 12 человек, признал попытку контрабанды нефти с целью ее продажи на Мальте, заявил один из высокопоставленных офицеров ВМС Ливии полковник Реда Иса.