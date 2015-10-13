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Сирийская армия готовится к масштабной операции в провинции Хама.Архивное фото

Россию хотят втянуть в войну наподобие Афгана

© Sputnik. Михаил Алаеддин
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Темы:
Военная операция в Сирии (115)
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Финиан Каннингем считает, что США и союзники не планируют бороться с терроризмом. России необходимо создать условия, чтобы они отозвали наемников из Сирии.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Россия и США в Сирии преследуют разные интересы: Вашингтон ждет отставки Асада и вооружение штатами наемников будет только наращиваться, считает колумнист Финиан Каннингем.

Москва предлагала Вашингтону сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии и призывала координировать военные операции. На прошлой неделе Владимир Путин встречался с делегацией Саудовской Аравии, еще раз пытаясь договориться в вопросе совместной борьбы против террористических группировок в Сирии.

По его мнению, РФ не стоит расчитывать на то, что Соединенные Штаты и их партнеры из Саудовской Аравии могут стать союзниками России в борьбе с терроризмом. По его словам, Вашингтон и Эр-Рияд непрестанно работают на подрыв России и, что хуже, пытаются втянуть Москву в подобие афганского "болота".

Россия прекрасно знает, что американские и саудовские "партнеры" являются главными спонсорами наемных джихадистских армий, действующих в Сирии в последние пять лет, пишет Каннингем. Если бы не преступная война ради смены режима, которую развязали США, сегодняшняя картина в Сирии не сводилась бы к ужасающим цифрам в 250 тысяч погибших, несколько миллионов беженцев, сотни миллиардов долларов ущерба.

Автор ссылается на секретные документы, в результате утечки которых стало известно, что США планировали свержение Башара Асада еще в 2006 году – за пять лет до начала срежиссированных ими столкновений, при этом сегодня США и Саудовская Аравия только усиливают поставки вооружений сирийским боевикам. Требование об уходе Асада аналитик считает отвратительным ультиматумом, особенно со стороны Саудовской Аравии, режима, который отправил за решетку десятки тысяч людей, выступавших за демократические права.

Москве стоит прекратить рассчитывать, что Вашингтон и его клиенты будут хоть как-то участвовать в борьбе с терроризмом, заключает Каннингем. Вместо переговоров с "партнерами" нужно однозначно сформулировать условия прекращения конфликта и в первую очередь заставить их отозвать наемников из Сирии.

Темы:
Военная операция в Сирии (115)

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Теги:
терроризм, конфликты, Исламское государство, Финиан Каннингем, Башар Асад, Владимир Путин, Европа, Азия, Весь мир, Сирия, Россия



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