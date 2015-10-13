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Обломки пассажирского Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

MH17 был сбит с территории, подчинявшейся Киеву

© Sputnik. Валерий Мельников
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Два натуральных эксперимента, проведенных "Алмаз-Антей", стали завершающей фазой исследования падения малайзийского Boeing на Украине.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Исследования причин катастрофы малазийского Boeing дают возможность с уверенностью сказать о том, что он был сбит с территории, подчинявшейся Киеву, сообщил руководитель пресс-службы концерна "Алмаз-Антей" Валерий Ярмоленко на открытии пресс-конференции в Москве.

Итоги исследования "Алмаз-Антея" по катастрофе Boeing в Донбассе позволяют опровергнуть выводы голландской комиссии о типе ракеты, которая попала в самолет, заявил журналистам во вторник гендиректор концерна Ян Новиков.

"Результаты эксперимента полностью опровергли выводы голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска", — сказал он на специальной пресс-конференции.

Концерн провел два натурных эксперимента — первый 31 июля, второй 7 октября, после отказа голландской комиссия принимать результаты первого эксперимента. 

"Стало абсолютно очевидно, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то это могла быть только ракета 9м38, то есть более старая ракета, чем 9м38м1, которая не имеет поражающих элементов (специфической формы)… Математическое моделирование концерна было абсолютно корректным", — отметил гендиректор.

Оба эксперимента пришли к одинаковым выводам, отметил Новиков

Российский концерн "Алмаз-Антей" считает, что введение против него санкций Запада несправедливы и никак не связанны с катастрофой Boeing в Донбассе.

"Наше участие в пресс-конференции, как в первой, так и во второй, напрямую связано с неправомерным введением санкций против нас в привязке к трагедии со сбитым на юго-востоке Украины пассажирским самолетом", — сказал во вторник журналистам гендиректор концерна Ян Новиков.

По его словам, концерн считает введенные против него санкции несправедливыми, так как они не имеют никакой связи с катастрофой малайзийского Boeing.

Теги:
расследование, авиакатастрофы, самолеты, Россия, Малайзия



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