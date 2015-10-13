Лавров: беспокоит отсутствие поддержки США против терроризма в Сирии

Во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой Сергей Лавров выразил озабоченность по поводу пассивности некоторых стран в вопросах борьбы с терроризмом.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Россия обеспокоена стремлением ряда стран затягивать создание единого антитеррористического фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень озабочены попытками некоторых наших коллег затягивать формирование единого антитеррористического фронта, в том числе, к огромному сожалению, спекулируя на вашем, господин Мистура, мандате", — сказал он в ходе переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

В ходе переговоров со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой Ларов отметил, что "стали говорить, что российская военная операция, осуществляемая по просьбе и с согласия сирийского руководства, препятствует проведению политического процесса".

"Мы неоднократно подчеркивали, что наша акция в ответ на просьбу сирийского руководства… отнюдь не предполагает предание забвению необходимость политического процесса. Наоборот, мы отмечаем возрастающую актуальность поддержки ваших усилий", — сказал Лавров.

"Военного решения конфликта не может быть, но борьба с терроризмом — это нечто другое. Борьба с терроризмом не должна обставляться какими-то условиями", — также сказал глава МИД в ходе переговоров со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Спецпредставитель, со своей стороны, отметил, что "в свете активизации обсуждений по работе контактной группы по Сирии всем сторонам, включая Россию, которые могут повлиять на окончание конфликта, необходимо это обсудить".

Де Мистура сообщил, что после визита в Москву отправится в Вашингтон, где проведёт беседы по вопросу координации усилий в решении конфликта в Сирии с региональными странами.

"И мы обсудим, как достичь этого сценария. Но военное вмешательство не может быть долгим и не может решить конфликт и запустить политический процесс", — сказал де Мистура.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 250 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии. За это время Воздушно-космические силы нанесли по террористам три сотни ударов, уничтожив около 300 боевиков, тренировочные лагеря, пункты командования, склады боеприпасов и другие объекты. При этом коалиция во главе с США с сентября 2014 года наносит удары по позициям ИГ в Сирии в обход СБ ООН и не координирует свои действия с сирийскими властями.