Боевики "Талибана" захватили район на северо-востоке Афганистана

Правительственная армия Афганистана сражалась на протяжении несколько дней, однако, не получив никакой помощи, она отступила, в результаты чего район Дахан-э-Гори (Dahan-e-Ghori) был захвачен боевиками.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Боевики группировки "Талибан" захватили ключевой район в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Правительственная армия Афганистана сражалась на протяжении несколько дней, однако, не получив никакой помощи, она отступила, в результаты чего район Дахан-э-Гори (Dahan-e-Ghori) был захвачен боевиками", — сказал агентству заместитель начальника полиции провинции Баглан Амир Гюль Хуссайнхиль (Amir Gul Hussainkhil). Он также добавил, что в ходе операции были убиты пять полицейских.

Захваченный район находится в непосредственной близости от столицы провинции Баглан города Пули-Хумри.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).